Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты

Правительство Японии в рамках санкционной политики против РФ в соответствии с позицией Группы семи (G7) устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД страны.
Отмечается, что устанавливаются ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.
По данным японского внешнеполитического ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля.
Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом 5 февраля.
Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок на нефть из России ослабит способность президента РФ Владимира Путина вести войну.
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