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Японія планує подвоїти гуманітарну допомогу і кредити Україні

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Японії розглядає можливість надання Україні та сусіднім країнам додаткової гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн доларів. Ця сума буде виділена на додаток до вже оголошеної допомоги в розмірі 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NHK.

Уряд також розглядає можливість подвоєння екстрених кредитів Україні до 200 мільйонів доларів та направлення медичних працівників Сил самооборони для підтримки українських біженців у Польщі та інших сусідніх країнах.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що планує представити нові заходи підтримки України з боку Японії на саміті G7, який повинен відбутися в четвер у Брюсселі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Японія