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Япония предоставит Украине помощь на восстановление: на что пойдут 160 млн евро

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического восстановления Украины. Большая японская делегация находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отметил Шмігаль, проекты обсуждались на встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

"Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению", - сообщил премьер.

По его словам, Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности. "Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины", - написал Шмыгаль.

По его словам, государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной.

Японская делегация в Киеве

Японская делегация во главе с высокопоставленными чиновниками промышленности и министерства иностранных дел, включая представителей бизнеса, находится сегодня в Украине для переговоров в преддверии конференции по восстановлению, которую проведет Япония.

Япония, которая поддерживает Украину финансовыми средствами и принимает беженцев с момента российского вторжения в феврале 2022 года, также способствует поддержке Украины на уровне "Большой семерки", которую Япония возглавляет в этом году.

В Киеве делегация, в которую входят члены Keidanren, крупнейшего бизнес-лобби Японии, возглавляющего комитет по восстановлению Украины, планирует переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, государственными чиновниками и компаниями.

Шмыгаль заявил в этом месяце, что Украине потребуется бюджетная поддержка в размере около 42 млрд долларов в этом и следующем году, чтобы покрыть огромный дефицит и помочь восстановиться после разрушений, вызванных вторжением России.

 

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Японию в мае во время саммита G7, и премьер-министр Фумио Кисида договорились в этом месяце провести японско-украинскую конференцию по содействию экономической реконструкции в Токио 19 февраля.

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Япония