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Япония в 2023 году увеличит помощь Украине до 3,5 млрд долларов: на что пойдут деньги

Фото: Япония выделит Украине 3,5 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Об этом заявил министр финансов Японии Суничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн. долларов США льготного финансирования.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Японии подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.

"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Председательствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", - отметил Марченко.

В ходе обсуждения восстановления и реконструкции страны Марченко отметил, что для реализации быстрого восстановления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора.

Напомним, что по общей оценке правительства Украины, Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН потребности Украины на быстрое восстановление в 2023 году оцениваются в 14,1 млрд долларов.

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