Япония в 2023 году увеличит помощь Украине до 3,5 млрд долларов: на что пойдут деньги

По данным пресс-службы, с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн. долларов США льготного финансирования.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Японии подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.

"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Председательствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", - отметил Марченко.

В ходе обсуждения восстановления и реконструкции страны Марченко отметил, что для реализации быстрого восстановления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора.