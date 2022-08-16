Розуміють свої перспективи. Росіяни вирішили розграбувати херсонську залізницю

"Поки кремлівські пропагандисти освоюють бюджети, вішаючи в Херсоні борди "Мы здесь навсегда", російські військові розуміють свої часові перспективи взагалі по-іншому. Якщо перші приїхали банально заробити на бюджеті, то другі точно хочуть встигнути… вкрасти", - написав Подоляк.

Він зазначив, що окупаційна влада наказала залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити усі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона.

"Там відбувається розбирання вагонів, які надійшли: колісні пари та візки демонтують для спрямування до окупованого Криму, а рами й кузови відправляють на розрізання на брухт - також у напрямку Криму", - написав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що залізничникам вказали залишити лише платформи для транспортування техніки й незначний парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

"Російські військові (бойовики) чудово розуміють свої часові перспективи перебування в Херсоні. Ніхто насправді не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше. Тому наступний крок нам уже добре відомий - масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під‘їздах у Херсоні", - додав він.