В Японії дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років
Японія має намір дозволити вакцину проти COVID-19 компанії Pfizer для близько 4 мільйонів дітей у віці від 12 до 15 років. Щеплення дітей планують почати вже з понеділка, 31 травня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Норіхіса Тамура 28 травня, передає Japantimes.
Зазначається, що Колегія міністерства охорони здоров'я в п'ятницю рекомендувала пом'якшити вікове обмеження. Тамура заявив, що рішення набуде чинності після того, як уряд внесе зміни до своїх керівних принципів щодо екстреного використання вакцини.
"Я хотів би, щоб дітей прищеплювали якомога швидше, тому я хотів би попросити органи місцевого самоврядування впорядкувати систему для цього", - сказав він журналістам.
5 травня у Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. За даними відомтсва, коефіцієнт безпеки вакцини Pfizer-BioNTech для дітей від 12 до 15 років аналогічний коефіцієнту безпеки, що спостерігається у літніх людей.
Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.
Компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.