Фото: в Японії дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років (GettyImages)

Японія має намір дозволити вакцину проти COVID-19 компанії Pfizer для близько 4 мільйонів дітей у віці від 12 до 15 років. Щеплення дітей планують почати вже з понеділка, 31 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Норіхіса Тамура 28 травня, передає Japantimes.

Зазначається, що Колегія міністерства охорони здоров'я в п'ятницю рекомендувала пом'якшити вікове обмеження. Тамура заявив, що рішення набуде чинності після того, як уряд внесе зміни до своїх керівних принципів щодо екстреного використання вакцини. "Я хотів би, щоб дітей прищеплювали якомога швидше, тому я хотів би попросити органи місцевого самоврядування впорядкувати систему для цього", - сказав він журналістам.