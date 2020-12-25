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У Японії виявили випадки зараження новим різновидом коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі вони прибули з Великобританії.

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Про це повідомляє Japan Times.

Всі заражені новим різновидом коронавіруса відправлені на самоізоляцію. Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

Також в Японії за п'ятницю зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль з показником у понад три тисячі заражених.

У п'ятницю повідомлялося, що у Швейцарії виявили випадки зараження новим різновидом коронавірусу. Його знайшли у двох людей з Великобританії.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Німеччині зафіксований перший випадок зараження мутированным типом коронавірусу. Жінка повернулася в країну з Великобританії і здала два позитивних тесту на коронавірус.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразней, ніж інші.

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