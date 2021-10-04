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В Японії призначили нового прем'єр-міністра після відставки уряду

Автор: Дмитро Левицький

Фуміо Кісіда став сотим прем'єр-міністром Японії. Він сформував новий уряд після того, як його попередник Есіхіда Суга оголосив про свою відставку з посади прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.

Новий японський уряд під керівництвом Фуміо Кісіди буде прагнути тримати під контролем ситуацію з поширенням коронавірусу, а також відродити постраждалу від пандемії економіку.

Кісіда очолив японський уряд напередодні парламентських виборів, які призначені на 31 жовтня.

Новий уряд Японії отримав багато нових людей, зокрема 13 з 20 членів Кабміну вперше зайняли міністерське крісло. Свої посади зберегли глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі і міністр оборони країни Нобуо Кісі, а от очільник Мінфіну пішов з посади після 9 років перебування на ній.

На призначення нового уряду Японії вже відреагував український президент Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю Фуміо Кісіду з обранням 100-м прем’єр-міністром Японії. Розраховую на тісну взаємодію з метою подальшого поглиблення українсько-японського партнерства та наповнення його новим змістом. Ціную незмінну підтримку з боку Японії суверенітету й територіальної цілісності України", - написав глава держави в Twitter.

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