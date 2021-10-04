В Японії призначили нового прем'єр-міністра після відставки уряду

Новий японський уряд під керівництвом Фуміо Кісіди буде прагнути тримати під контролем ситуацію з поширенням коронавірусу, а також відродити постраждалу від пандемії економіку.

Кісіда очолив японський уряд напередодні парламентських виборів, які призначені на 31 жовтня.

Новий уряд Японії отримав багато нових людей, зокрема 13 з 20 членів Кабміну вперше зайняли міністерське крісло. Свої посади зберегли глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі і міністр оборони країни Нобуо Кісі, а от очільник Мінфіну пішов з посади після 9 років перебування на ній.

На призначення нового уряду Японії вже відреагував український президент Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю Фуміо Кісіду з обранням 100-м прем’єр-міністром Японії. Розраховую на тісну взаємодію з метою подальшого поглиблення українсько-японського партнерства та наповнення його новим змістом. Ціную незмінну підтримку з боку Японії суверенітету й територіальної цілісності України", - написав глава держави в Twitter.