В Японії продаватимуть поштові марки з українськими краєвидами

В Японії розпочинають продаж оригінальних марок "Україна - м.Хіно" у рамках японської урядової програми. Проєкт здійснено завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією м.Хіно та Поштою Японії.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Так, на японських марках зображені українські краєвиди.

"Завтра, 9 листопада пошта м.Токіо розпочинає продаж оригінальних марок Україна - м.Хіно, присвячених співпраці нашої держави із зазначеним містом у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські поштові марки перемогли в конкурсі "Краща марка Європи - вибір колекціонера 2019". Призи отримали марки художниці Наталії Кохаль "Лелека білий" і "Соловейко східний".

Раніше РБК-Україна писало, що в притулку для самотніх літніх людей в Кіровоградській області організували виставку картин відомого українського художника Володимира Остроухова. І хоча його роботи розійшлися по приватних колекціях, художніх галереях і салонах всього світу, автор залишився на старості років один.