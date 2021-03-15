З понеділка діють нові правила в'їзду до Туреччини: що потрібно знати українцям

З понеділка, 15 березня, діють нові правила в'їзду до Туреччини. Міністерство охорони здоров'я країни скасував паперову анкету для осібш, що в'їжджають.
Таким чином, туристи ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже відсьогодні. Однак для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.
За 72 години до прильоту в країну пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/#.
На кордоні електронну анкету можуть перевірити.
Якщо особа не заповнила форму або вказала дані, що вводять в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.
"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення турецького міністерства.
В анкеті необхідно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).
На основі цієї інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES. Завдяки цьому з туристом зможуть зв'язатися, якщо у нього або у людей, з якими він спілкується під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19.
Нагадаємо, на початку березня Туреччина продовжила вимогу негативного результату тесту на коронавірус при в'їзді в республіку. Тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
У матеріалі РБК-Україна "Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам" говориться, що українцям не варто розраховувати на подорожі в Європу в цьому році. Туристичний ринок більш орієнтується на Туреччину.