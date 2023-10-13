Более тысячи оккупантов и 26 танков. Генштаб ВСУ обновил потери России

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также военные ВСУ "минусовали" во вражеской армии еще 26 танков, 49 ББП и 44 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:
Как сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 64 боевых столкновений. Наши защитники отразили 20 атак противника вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделениями ракетных войск ВСУ поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления оккупантов.
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