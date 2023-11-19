Более тысячи за сутки: потери РФ превысили 318 тысяч с начала войны

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составили:
Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и опрокидывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.
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