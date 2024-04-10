Более тысячи жилищ: захватчики заселяют россиян в квартиры украинцев на оккупированных территориях

"Оккупанты по собственному усмотрению распоряжаются имуществом украинцев, вынужденных бежать с захваченных территорий. Жилье украинцев "национализируют", и заселяют туда российских военных или гражданских, приехавших в города работать", - говорится в сообщении.

Известно, что недавно т.н. народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, которые понравились оккупантам и создали реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.

Как отмечают в ЦНС, к такой практике оккупанты прибегают и в Мариуполе.

"Здесь оккупанты выдали "распоряжение" о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов и начали обход жилья. Дома, владельцев которых не обнаруживают, заносят в отдельные списки. Пустые квартиры под национализацию ищут и в Запорожье", - информируют в Центре нацсопротивления.

Также не стесняются россияне отбирать квартиры и у тех жителей временно оккупированных территорий, которых депортировали в Россию.