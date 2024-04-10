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Более тысячи жилищ: захватчики заселяют россиян в квартиры украинцев на оккупированных территориях

Фото: захватчики заселяют россиян в квартиры украинцев (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики расселяют в дома украинцев на оккупированных территориях российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, также отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты по собственному усмотрению распоряжаются имуществом украинцев, вынужденных бежать с захваченных территорий. Жилье украинцев "национализируют", и заселяют туда российских военных или гражданских, приехавших в города работать", - говорится в сообщении.

Известно, что недавно т.н. народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, которые понравились оккупантам и создали реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.

Как отмечают в ЦНС, к такой практике оккупанты прибегают и в Мариуполе.

"Здесь оккупанты выдали "распоряжение" о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов и начали обход жилья. Дома, владельцев которых не обнаруживают, заносят в отдельные списки. Пустые квартиры под национализацию ищут и в Запорожье", - информируют в Центре нацсопротивления.

Также не стесняются россияне отбирать квартиры и у тех жителей временно оккупированных территорий, которых депортировали в Россию.

Выселение украинцев на ВТО

Россияне на временно захваченных территориях выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. Так, в Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.

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