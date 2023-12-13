Более ста водоканалов и теплокоммунэнерго не платят за потребленную электроэнергию, - нардеп

На рынке электроэнергии сложилась ситуация, когда более сотни водоканалов, ЖЭКов и ТЭЦ решили не платить за потребленную ими электроэнергию во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"92 водоканала выпали на балансирующий рынок, то есть перестали платить, полностью или частично за электроэнергию. Теплокоммунэнерго и теплоцентрали - 27 предприятий перестали платить за электроэнергию и выпали на балансирующий рынок", - сказал он.

Герус добавил, что 52 жилищно-эксплуатационных контора (ЖЭКи) и подобные организации также перестали платить за потребленную электроэнергию.

"Кому-то может действительно тяжело, а кто-то может просто себе так трактует ситуацию, что сейчас во время войны можно воспользоваться этим моментом и не платить за электроэнергию, что по моему мнению неправильно. Поэтому действительно нужно чтобы компании, кто не может полностью, хотя бы частично платили за электроэнергию. Ну и, конечно, для этого у них должна быть тарифная выручка, которая покрывает эти платежи", - подчеркнул глава энергокомитета.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

По данным "Укрэнерго", долги участников рынка перед компанией составляют около 60 млрд грн, тогда как сама "Укрэнерго" должна энергетическим компаниям около 50 млрд грн.