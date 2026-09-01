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Более 800 штрафов в день: в Киеве и области снова заработали "фантомные патрули"

10:35 01.09.2026 Вт
2 мин
Пока в столице и области дежурят три таких спецавтомобиля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: "фантомные патрули" полиции на дорогах Киева (t.me/OBiloshytskiy)

В Киеве и Киевской области снова заработали полицейские "фантомные патрули". Только за первый день работы они зафиксировали более 800 фактов превышения скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По результатам работы спецавтомобилей 31 августа правоохранители вынесли 810 постановлений за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Все они касаются несоблюдения скоростного режима.

"810 постановлений за один день - это, прежде всего, 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости", - подчеркнул Белошицкий.

Сейчас в столице и области дежурят три "фантомных патруля". Они фиксируют нарушения ПДД непосредственно в автомобильном потоке.

В патрульной полиции отмечают, что это только начало развертывания системы. В будущем такие автомобили выедут на дороги и в других регионах Украины, а их общее количество увеличат.

Фиксация нарушений "фантомами"

Спецавтомобили-"фантомы" могут измерять скорость других транспортных средств как во время движения, так и находясь на определенном участке дороги.

После фиксации нарушения система распознает номерной знак, проверяет данные в соответствующих базах и передает их в систему автоматической фиксации. На ее основе постановление формируется автоматически, поэтому водителя в большинстве случаев не будут останавливать.

"Фантомы" способны фиксировать превышение скорости в обоих направлениях - как в попутном, так и встречном.

Автомобили также оснащены двумя видеокамерами, фиксирующими нарушение ПДД впереди и позади служебной машины. Если водитель создает аварийную ситуацию или допускает другие серьезные нарушения, патрульные могут его остановить и оформить материалы в соответствии с законодательством.

Напомним, с 20 августа в Украине заработали 50 новых камер автофиксации. Шесть из них установили в Киевской области - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07.

В частности, камеры контролируют движение в направлении столицы, Леоновки, Киевской ГЭС, Гоголева и Броваров.

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