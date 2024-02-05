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Более 800 оккупантов и почти 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 февраля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем и 19 единиц автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 389560 (+810) человек ликвидировано;
  • танков - 6348 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 9349 (+18) ед.;
  • РСЗО - 979 ед.;
  • средства ПВО - 664 (+1) ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 ед.;
  • крылатые ракеты - 1848 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед.;
  • специальная техника - 1486 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 44 атаки противника на Авдеевском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как утверждают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часов Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль восточнее Авдеевки. Также недавно немного продвинулись северо-западнее Марьинки.

 

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Война в Украине