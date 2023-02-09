Более 7600 россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По ее словам, на фоне значительных потерь в России прошла очередная мобилизационная кампания, некоторые военные РФ и Беларуси стали более активно интересоваться возможностью сдаться в плен. Так, за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн - из России. Пока они оставили более 7600 заявок на сдачу в плен.

"Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища", - сообщила Костенко.