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Более 7600 россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Фото: 7600 россиян подали заявки на проект "Хочу жить" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Более 7600 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, на фоне значительных потерь в России прошла очередная мобилизационная кампания, некоторые военные РФ и Беларуси стали более активно интересоваться возможностью сдаться в плен. Так, за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн - из России. Пока они оставили более 7600 заявок на сдачу в плен.

"Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища", - сообщила Костенко.

Напомним, что Россия, чтобы поддерживать дисциплину в армии, начала расстреливать солдат, планирующих сдаться в украинский плен.

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