Более 700 выездов на ликвидацию последствий ударов РФ совершили экстренные службы за неделю

Более 700 раз с начала недели спасатели и полицейские уезжали на ликвидацию последствий российских ударов по Украине. В частности, в Камышевасе в Запорожье из-за авиаудара погибли 55 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Минувшей ночью экстренные службы работали в 13 регионах, куда оккупанты направили баллистические ракеты и дроны.
В Киевской и Полтавской области продолжалось тушение пожаров. Всего через пять дней из-за обстрелов поврежден 521 жилой дом, а также учебные заведения, медицинские и социальные учреждения.
Почти неделю продолжается разбор завалов в поселке Камышевасы Запорожской области, где из-за вражеского авиаудара погибли 55 человек.
Десятки жителей считаются пропавшими без вести, непрерывно длятся ДНК-экспертизы.
Российская атака пришлась по укрытию, где скрывались люди.
Из-за постоянной угрозы обстрелов спасатели и полицейские вынуждены периодически останавливать работу спецтехники и кинологов.
Во время выполнения задач погибли сотрудники системы МВД - Николай Баланда, Михаил Буженко, Дмитрий Беседин, Михаил Романов, Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.
Еще двое полицейских - Олег Дубецкий и Сергей Бережко - погибли в результате атаки вражеского дрона.
Все они до последнего работали в прифронтовой Камышевахе - спасали пострадавших, привозили гуманитарную помощь и помогали местным жителям.
Напомним, чтоминувшей ночью Россия применила 36 ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории, из-за чего силы ПВО смогли уничтожить лишь четыре из них из-за существенного дефицита перехватчиков.
Кроме того, 7 ноября враг массированно атаковал частные предприятия в Кременчуге Полтавской области, в результате чего пострадали.