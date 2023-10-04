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Более 70% жителей России поддерживают войну с Украиной, но 60% боятся мобилизации

Фото: Войну против Украины поддерживают 73% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года. Половина хотят переговоров на своих условиях, а 60% боятся мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".

В сентябре поддержка войны значимо не изменилась: 73% одобряют вторжение в Украину (в августе - 70%). Не поддерживают 20% (в августе - 21%).

Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем противников, в сентябре первых - 51% респондентов (в августе - 50%).

Москва выделяется на фоне других населенных пунктов. Москвичи в меньшей степени готовы переходить к мирным переговорам - только 35%, тогда как в других населенных пунктах считают, что нужно начинать мирные переговоры около половины опрошенных.

По сравнению с прошлым замером, практически не изменился и остается высоким уровень обеспокоенности жителей России возможностью обстрелов российских территорий - 91% (93% в марте), поставками странами запада вооружения ВСУ - 79% (80% в марте), контрнаступлением ВСУ - 62% (в марте 67%).

За последние полгода количество жителей, опасающихся всеобщей мобилизации, значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% - не опасаются. Реже остальных опасаются мобилизации жители Москвы.

Опрос "Левада-центра" проведен 21-27 сентября 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

 

Напомним, в сентябре социологи зафиксировали значительное снижение доверия жителей России президенту Владимиру Путину (до 38%) и членам его правительства.

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