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Более 70 "прилетов". Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненый

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Запорожье , Четверг 10 ноября 2022 09:15
Более 70 "прилетов". Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненый Фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

К утру, 10 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. Ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Россияне в течение суток обстреливали 71 раз Запорожскую область, под атакой находились 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Разрушены 11 объектов. 1 человек ранен", - рассказал он.

К тому же утром в четверг, 10 ноября, россияне обстреляли Вольнянск.

"4 прилета с РСЗО С-300. Разрушено частное предприятие. Бомбили ангары", - добавил он.

Напомним, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли с. Кустовое Запорожского района. За сутки Россия произвела 52 обстрела региона, один человек погиб.

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Запорожье Обстріл Запорожская область
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