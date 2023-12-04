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За более чем 600 дней войны Днепр оказал помощь военным на около 4 млрд гривен

Автор: Александр Мороз

За 2022 год Силы обороны Украины получили от Днепра помощь около 350 млн гривен. В течение 2023-го город предоставил финансовую помощь военным частям в виде субвенции на около 130 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Кроме того, город приобрел помощь для ВСУ на общую сумму 48 млн грн. Закупили: 190 тепловизоров, около 20 рефлектометров, 45 генераторов, около 100 монокуляров, технические инструменты, поисково-зенитный светодиодный прожектор и 40 светодиодных поисковых установок, канцтовары, несколько тысяч пар обуви.

Общая сумма пособия за 2023 год - около 180 млн грн.

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