За более чем 600 дней войны Днепр оказал помощь военным на около 4 млрд гривен

За 2022 год Силы обороны Украины получили от Днепра помощь около 350 млн гривен. В течение 2023-го город предоставил финансовую помощь военным частям в виде субвенции на около 130 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Кроме того, город приобрел помощь для ВСУ на общую сумму 48 млн грн. Закупили: 190 тепловизоров, около 20 рефлектометров, 45 генераторов, около 100 монокуляров, технические инструменты, поисково-зенитный светодиодный прожектор и 40 светодиодных поисковых установок, канцтовары, несколько тысяч пар обуви.

Общая сумма пособия за 2023 год - около 180 млн грн.