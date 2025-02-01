Более 60 часов тревоги, разрушения почти во всех районах. РФ за январь 14 раз атаковала Киев

Россия за январь 2025 года атаковала Киев 14 раз. Один раз враг нанес ракетный удар, а еще 13 раз совершил дроновые атаки на столицу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Год начался тревожно, в январе, к сожалению, не обошлось без жертв. Воздушную тревогу объявляли 60 раз - это более 60 часов опасности для жителей города. В течение месяца противник совершил 13 атак дронами-камикадзе и 1 ракетный удар", - написал он.

По его словам, за месяц от российских атак и падения обломков в Киеве погибли 5 человек, еще 7 - получили ранения. Вражеские удары нанесли разрушения почти во всех районах города:

Дарницкий - 3 раза;

Голосеевский, Деснянский, Печерский, Соломенский - по 2 раза;

Днепровский, Святошинский, Шевченковский - по 1 разу.

Кроме ракетных и дроновых атак, враг пытается дестабилизировать город другими методами. Только в январе Киев получил 940 сообщений о заминировании, из которых 785 - за один день.

"Это очередная попытка посеять панику, парализовать город. Но ответ должен быть один - еще большая сплоченность и эффективность", - добавил глава КГВА.

Атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 1 февраля российская армия массированно ударила по Украине дронами и ракетами. В Киеве во время атаки "Шахедов" слышали взрывы.

Кроме того, оккупанты попали ракетой в многоэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Из-за чего 17 человек пострадали. Среди пострадавших 4 детей в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Погибло всего 7 человек.

Также в результате комбинированной атаки врага есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Еще трое жертв - в Сумской области.