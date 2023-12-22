Более 50% ФЛП негативно оценивают работу Гетманцева, - опрос

Физические лица-предприниматели по-разному оценивают деятельность государственной власти Украины в разных областях, связанных с экономикой. В то же время, наиболее негативное отношение из представителей власти у малого и среднего бизнеса к народному депутату Данилу Гетманцеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социологический опрос " Социополиса ".

Так, разница положительного и отрицательного отношения к председателю комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева (46,8%).

Негативно предприниматели относятся также к и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева (-28,6%) и в. о. главы Государственной налоговой службы Украины Татьяны Кириенко (-20,5%).

В ответе на вопрос о том, кто из представителей "экономического блока" государственной власти своей деятельностью наиболее негативно влияет на работу и развитие малого и среднего бизнеса в Украине, наибольшее количество респондентов также назвали Данила Гетманцева - 57,2% среди определившихся ответом.

Также, согласно результатам исследования, примерно каждый третий опрошенный ФЛП в течение прошлых полугода сталкивался с какими-либо необоснованными, по его мнению, ограничениями или препятствиями со стороны государства в ведении им (ней) предпринимательской деятельности в качестве физического лица - предпринимателя.

При этом 12,2% опрошенных ответили, что сталкивались с такими ограничениями и препятствиями со стороны государства за прошедшие полгода в значительной степени, а 21,7% опрошенных сталкивались с ними в незначительной степени.

Наиболее распространенными среди таких ограничений и препятствий со стороны государства в отношении ФЛП респонденты назвали налоговые проверки и необоснованные штрафы (их назвали 38,0% респондентов из тех, кто сталкивался с ограничениями и препятствиями со стороны государства в ведении своей деятельности как ФЛП) и чрезмерную забюрократизированность деятельности государственных органов (35,6%).

Также, согласно результатам опроса, физические лица-предприниматели в целом довольно неоднозначно оценивают ряд инициатив государственной власти Украины, которые касаются деятельности малого и среднего бизнеса.

В частности, установление с 1 октября 2023 обязательного использования всеми ФЛПами второй - четвертой групп регистраторов расчетных операций ("кассовых аппаратов") оценивают положительно 37,1% опрошенных ФЛПов, а отрицательно --56,8%. Отмену моратория на проведение налоговых проверок оценивают положительно 33,7%, а отрицательно - 63,1% опрошенных физических лиц - предпринимателей.

Инициативу по внедрению в Украине польской модели налогообложения ФЛП положительно оценивают лишь 18,8% опрошенных, а негативно - примерно втрое больше (60,8%) опрошенных.

Резко негативно оценили опрошенные ФЛП инициативу властей по поднятию втрое акциза на автогаз в ближайшие месяцы - положительно восприняли указанную инициативу лишь 10,7% респондентов, а негативно - 76,2% респондентов.

Напомним, по состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2,05 млн ФЛП.

Ранее опросы также фиксировали негативное отношение предпринимателей к председателю комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву. В частности, 36,4% респондентов считают, что Гетманцев уменьшает рейтинг властей.