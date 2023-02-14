Более 400 единиц техники для Украины. В сети показали фото из немецкого порта Бремергафен

В немецком порту при разгрузке парома было замечено, что кроме Bradley, в Украину следует еще ряд других видов военной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Avia Pro в Twitter.

При разгрузке парома в немецком порту Бремергафен, кроме Bradley, были замечены еще и 90 Strykers.

Всего вся прибывшая в порт партия военной техники насчитывает 440 боевых машин разного класса, готовая к отправке в Украину. В частности: