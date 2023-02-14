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Более 400 единиц техники для Украины. В сети показали фото из немецкого порта Бремергафен

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Германия, Вторник 14 февраля 2023 20:33
Более 400 единиц техники для Украины. В сети показали фото из немецкого порта Бремергафен Фото: более 400 единиц техники для Украины (twitter.com avia_pro)
Автор: Карина Левицкая

В немецком порту при разгрузке парома было замечено, что кроме Bradley, в Украину следует еще ряд других видов военной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Avia Pro в Twitter.

При разгрузке парома в немецком порту Бремергафен, кроме Bradley, были замечены еще и 90 Strykers.

Всего вся прибывшая в порт партия военной техники насчитывает 440 боевых машин разного класса, готовая к отправке в Украину. В частности:

  • свыше 50 Bradley;
  • 90 Strykers;
  • 14 машин Avenger с ЗРК;
  • кроме того, много грузовиков и бронированных автомобилей.

Напомним, недавно США показали видео, как отправляют БМП Bradley в Украину.

Ранее мы сообщали, что главный представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.

Кроме того, эксперт рассказал, как БМП Bradley могут повлиять на ход войны.

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