Более 40 танков, 168 россиян и склады. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

По его данным, на прошлой неделе с помощью дронов удалось уничтожить 63 орудия и 89 грузовиков.

Кроме этого, было ликвидировано 219 опорных пунктов, 121 боевую бронированную машину, 10 складов с топливом и боеприпасами и 12 САУ.

"Дронов и оборонных технологий будет больше, оккупантов - меньше", - написал Федоров.

Производство дронов в Украине.

Напомним, в Украине значительно увеличивают производство беспилотников, активно использующих в войне с российскими оккупантами.

В частности, в 2024 году в нашей стране планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Это в декабре прошлого года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Более подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина.

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