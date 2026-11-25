Бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабного вторжения России инвестировал в Украину через все свои бизнесы более 4,3 млрд долларов, из них до 1 млрд долларов приходится на горно-металлургическую группу "Метинвест".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по стратегии и развитию бизнеса группы "Метинвест" Ильдара Салеева в интервью турецкому телеканалу накануне матча "Шахтер" - "Фенербахче".

"Наш акционер Ринат Ахметов твердо верит в Украину и ее будущее и уже инвестирует в нее", - сказал Салеев.

По его словам, у Украины огромный потенциал в ресурсах, энергетике и, что самое важное, в людях. Он считает, что по завершении войны в страну выстроится длинная очередь потенциальных инвесторов, однако для большинства из них лучшие возможности уже будут закрыты.

Топменеджер призвал турецкий бизнес инвестировать в Украину, отметив, что турецкие компании хорошо знают украинский рынок и имеют большой опыт работы в стране.

Как пример устойчивости Украины Салеев привел ФК "Шахтер", который был вынужден покинуть родную Донецкую область, а ныне из-за военных рисков проводит домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА за пределами Украины.

"Это показывает всему миру, в частности спортивному, насколько стойкой может быть Украина", - подчеркнул он.