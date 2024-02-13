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Более 300 оккупантов и 19 танков: "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

Вторник 13 февраля 2024 17:50
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Более 300 оккупантов и 19 танков: "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю Иллюстративное фото: "Армия дронов" за неделю уничтожила 315 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины с использованием дронов уничтожили через неделю уничтожили 19 танков и 315 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его данным, на прошлой неделе с помощью дронов удалось уничтожить 44 орудия и 55 грузовиков.

Кроме этого, было ликвидировано 19 танков, 27 боевых бронированных машин, 355 опорных пунктов и 315 оккупантов.

"Дронов будет больше, как и уничтоженных россиян и их техники", - написал Федоров.

Более 300 оккупантов и 19 танков: &quot;Армия дронов&quot; отчиталась о потерях РФ за неделю

Производство дронов в Украине.

Напомним, в Украине значительно увеличивают производство беспилотников, активно использующих в войне с российскими оккупантами.

В частности, в 2024 году в нашей стране планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Это в декабре прошлого года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Более подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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