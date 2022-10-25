Более 300 000 продуктовых наборов для украинцев от NOVUS

60 миллионов гривен для помощи украинцам от NOVUS

Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен.

С начала полномасштабной войны прошло восемь месяцев. За это время бизнес приложил немалые усилия для поддержки населения, в том числе тех, кто оказался в крайне тяжелых жизненных условиях. Литовская сеть супермаркетов NOVUS продолжает передавать продукты питания украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Еженедельно границу пересекают грузовики с продуктами питания – везут наборы с самым необходимым. Чтобы дети, одинокие пожилые люди, и те, кто оказался без крыши над головой из-за попадания вражеской ракеты, могли питаться.

«Мы видим насколько сейчас важна эта поддержка для населения. Даже когда ресурсов становится меньше, мы прикладываем максимальные усилия, чтобы благотворительная программа продолжала работать. В первую очередь фокусируемся на детях. Благодаря командной работе с единомышленниками нам удалось внести весомый вклад – передать более 300 000 наборов людям, для которых это жизненная необходимость. Благодарны тем, кто понимает важность нашей гуманитарной миссии и поддерживает», – рассказывает бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

Для помощи населению Украины, NOVUS объединился с добродетелями: европейским бизнесом и литовцами, желающими сделать свой вклад. В сети делятся, что для привлечения инвестиций необходима непрерывная работа, требующая регулярного диалога с меценатами. Напоминать, рассказывать об условиях жизни и реальной ситуации в Украине, показывать, насколько велика и важна эта помощь людям. Несмотря на то что собирать средства все сложнее, в компании верят, что смогут продолжать благотворительную программу и помочь еще тысячам украинцев.

«Каждый евро превращается в важную помощь, в нашем случае это продукты. Народу Украины сейчас тяжело эмоционально, материально и физически. И мы уверены, что нужно подставлять плечо помощи тем, у кого беда.», – делится представитель NOVUS Неринга Янавичуте.

Недавно она снова посетила столицу и область, чтобы пообщаться с людьми, которым уже более полугода помогает сеть NOVUS вместе с основанным компанией литовским фондом Food for Ukraine. Ездили в реабилитационные центры для особенных детей, вынужденно покинувших или лишившихся дома. Были в Бучанском районе, пережившем трудные военные времена, Иванковском, где вместо большинства домов остался только фундамент. Местные пытаются понемногу отстраивать жилье, за неимением средств в ход идет даже обугленный кирпич. Но, несмотря ни на что, свою землю жители не покидают. Как рассказывает Неринга, именно это вдохновляет в украинцах, а еще вера в будущее:

«Всегда знала, что украинцы – сильная нация, восхищаюсь их настойчивостью и жаждой к восстановлению родной земли. Вот разрушенный дом, а вокруг чистота, все убрано. И рядом высаживают цветы. Это и есть самая большая сила».

Кроме помощи продуктами питания, сеть организует полезные мероприятия и внедряет благотворительные акции для малышей: бесплатные обследования сердца, развивающие мастер-классы, помощь школьными наборами для малообеспеченных семей и детей, растущих без родительской опеки. В компании уверены, что поддержка детей сегодня необходима в первую очередь, ведь это вклад в стабильное будущее страны.