RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 300 000 продуктовых наборов для украинцев от NOVUS

 

60 миллионов гривен для помощи украинцам от NOVUS

Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен.

С начала полномасштабной войны прошло восемь месяцев. За это время бизнес приложил немалые усилия для поддержки населения, в том числе тех, кто оказался в крайне тяжелых жизненных условиях. Литовская сеть супермаркетов NOVUS продолжает передавать продукты питания украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Еженедельно границу пересекают грузовики с продуктами питания – везут наборы с самым необходимым. Чтобы дети, одинокие пожилые люди, и те, кто оказался без крыши над головой из-за попадания вражеской ракеты, могли питаться.

«Мы видим насколько сейчас важна эта поддержка для населения. Даже когда ресурсов становится меньше, мы прикладываем максимальные усилия, чтобы благотворительная программа продолжала работать. В первую очередь фокусируемся на детях. Благодаря командной работе с единомышленниками нам удалось внести весомый вклад – передать более 300 000 наборов людям, для которых это жизненная необходимость. Благодарны тем, кто понимает важность нашей гуманитарной миссии и поддерживает», – рассказывает бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

Для помощи населению Украины, NOVUS объединился с добродетелями: европейским бизнесом и литовцами, желающими сделать свой вклад. В сети делятся, что для привлечения инвестиций необходима непрерывная работа, требующая регулярного диалога с меценатами. Напоминать, рассказывать об условиях жизни и реальной ситуации в Украине, показывать, насколько велика и важна эта помощь людям. Несмотря на то что собирать средства все сложнее, в компании верят, что смогут продолжать благотворительную программу и помочь еще тысячам украинцев.

«Каждый евро превращается в важную помощь, в нашем случае это продукты. Народу Украины сейчас тяжело эмоционально, материально и физически. И мы уверены, что нужно подставлять плечо помощи тем, у кого беда.», – делится представитель NOVUS Неринга Янавичуте.

Недавно она снова посетила столицу и область, чтобы пообщаться с людьми, которым уже более полугода помогает сеть NOVUS вместе с основанным компанией литовским фондом Food for Ukraine. Ездили в реабилитационные центры для особенных детей, вынужденно покинувших или лишившихся дома. Были в Бучанском районе, пережившем трудные военные времена, Иванковском, где вместо большинства домов остался только фундамент. Местные пытаются понемногу отстраивать жилье, за неимением средств в ход идет даже обугленный кирпич. Но, несмотря ни на что, свою землю жители не покидают. Как рассказывает Неринга, именно это вдохновляет в украинцах, а еще вера в будущее:

«Всегда знала, что украинцы – сильная нация, восхищаюсь их настойчивостью и жаждой к восстановлению родной земли. Вот разрушенный дом, а вокруг чистота, все убрано. И рядом высаживают цветы. Это и есть самая большая сила».

Кроме помощи продуктами питания, сеть организует полезные мероприятия и внедряет благотворительные акции для малышей: бесплатные обследования сердца, развивающие мастер-классы, помощь школьными наборами для малообеспеченных семей и детей, растущих без родительской опеки. В компании уверены, что поддержка детей сегодня необходима в первую очередь, ведь это вклад в стабильное будущее страны.

Читайте РБК-Украина в Google News