Более 25 тысяч подписей: украинцы призвали президента присвоить Николаю Карпюку звание Героя Украины

Гражданская инициатива по увековечиванию памяти легендарного борца за независимость Николая Карпюка преодолела отметку в 25 000 голосов. Теперь обращение о присвоении ему звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) ожидает рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию , , опубликованную на сайте президента.

Параллельно со сбором подписей Верховная Рада Украины проголосовала за направление официального запроса Президенту с просьбой присвоить Николаю Карпюку звание Героя.

В своем обращении депутаты подчеркнули, что государственное признание заслуг Карпюка является актом исторической справедливости.

Что известно о Николае Карпюке

За годы своей деятельности он стал одним из символов несокрушимости украинского сопротивления.

В 1991 году Карпюк присоединился к созданию УНСО и противодействию имперским амбициям москвы, а в 2014 году был похищен российскими спецслужбами и приговорен по сфабрикованному обвинению к 22,5 годам заключения.

Вернувшись домой в результате обмена, Николай продолжил борьбу. А в 2022 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Оставался верен своей стране и высоким идеям украинской Независимости до последнего вздоха.