Более 17 000 оказанных медицинских услуг: АЗК UPG и FRIDA Ukraine продолжают помогать гражданским

Четыре месяца назад сеть АЗК UPG и миссия медицинских волонтеров FRIDA Ukraine объединили усилия. За этот отрезок времени более 17 000 качественных медицинских услуг получили жители общин Донетчины, Херсонщины, Запорожья, Николаевщины, Сумщины, Харьковщины. Проходят миссии и на запад страны. Здесь врачей ждут воспитанники детских домов, эвакуированные с прифронтовых территорий.

За плечами медиков уже более 24 000 км. Достаться взрослым и маленьким пациентам им каждый раз помогает UPG. Сеть полностью закрывает потребности автопарка FRIDA Ukraine в горючем, выделяя тысячи литров ежемесячно. Находят врачи поддержку и в другом: компания помогает в обустройстве мобильных бригад, кормит вкусными обедами, согревает кофе на своих АЗК, находящихся на пути миссий. Так UPG усиливает тех, кто рискуя собственной жизнью, спасает других.

АЗК UPG полностью закрывает потребности автопарка FRIDA Ukraine в горючем (фото: пресс-офис АЗК UPG)

"Помогаем врачам быть там, где их сегодня ждут больше всего. Ведь часто гражданские на тех территориях, где не утихают обстрелы, годами не видят медиков. Важно, что вопреки обстоятельствам выезды F RIDA Ukraine в горячие точки происходят регулярно. Это позволяет не только обследовать пациентов и назначить им лечение, но и следить, как идет выздоровление. Вместе с ними радуемся каждой истории о пришедшей вовремя помощи", — говорит маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

Энергия добра объединяет

В UPG рассказали, что такая поддержка фонда возможна благодаря и участию клиентов сети. На самом деле сегодня подставить плечо гражданским, пострадавшим от боевых действий, может каждый. Для этого нужно только купить горячий напиток на любом автозаправочном комплексе UPG. Часть средств по продаже идет на воплощение благотворительной инициативы "Энергия добра" - помощь украинцам на прифронтовых и освобожденных территориях.

«Мы заботимся о каждом клиенте, согревая горячими напитками, а они сразу передают энергию добра другим — людям, которые сегодня находятся в тяжелых обстоятельствах. Так мы помогаем свету быть ярче и, убеждены, в конце концов оно обязательно восторжествует темноту», — комментируют в компании.

Детские дома, в которые наведываются врачи из FRIDA Ukraine, стали подопечными и для UPG. Сеть заправляет авто медиков, которые едут к малышам в Закарпатье, Львовщину, Ивано-Франковскую и Житомирскую. Эти выезды не единичны — они проходят на постоянной основе, так что динамику выздоровления детей врачи тоже держат под контролем. Консультируют и поддерживают персоналом учреждений, имеющих сегодня двойную нагрузку.

FRIDA Ukraine и UPG поделились теплом с воспитанниками семи домов ребенка (фото: пресс-офис АЗК UPG)

В UPG рассказали, что накануне праздников им удалось поделились теплом с воспитанниками семи домов ребенка в разных уголках страны: « Раздали сотни подарков , но радовали детей не только гостинцами — вовсю пытались подарить им настоящий праздник. Для подопечных Житомирского областного специализированного дома ребенка организовали кукольный театр, где роль актеров исполняли юные волонтеры из FRIDA Academy».

Миссия – спасать жизнь

Всего с начала полномасштабной войны качественную медицинскую помощь от FRIDA Ukraine получили более 45 000 украинцев. Свои усилия объединили почти 1000 максимально мотивированных и профессиональных врачей Украины и всего мира.

Как рассказывают медики, для многих украинцев сегодня их приезд часто единственная возможность получить консультацию узкопрофильного специалиста, пройти обследование и сразу же начать лечение. Люди чаще всего жалуются на ухудшение психологического состояния, панические атаки, страдают бессонницей, снижением зрения, гормональными нарушениями и т.д. Так что врачей-психологов, эндокринологов, офтальмологов и онкологов здесь ждут прежде всего.

"Наш выезд — очень комплексный. В общем, для приема отправляются две команды, которые разделяются на 25-35 врачей-волонтеров разных профилей. Человек получит консультацию, в которой нуждается. Для исследований у нас есть соответствующее оборудование высокого качества. Можно сделать УЗИ всех органов, а при необходимости — дерматоскопию, офтальмоскопию, проверить очное давление, подобрать очки… Все, что врач может сделать, весь спектр услуг, который он может предоставить у себя в поликлинике, — все это в нашем выездном госпитале. мобильная лаборатория, стоматология, а также гинекология", - рассказывает руководитель проекта FRIDA Ukraine Владислав Романюк.

Благотворительные миссии, которые проходят при поддержке национальной сети АЗК UPG, — это не только о медицинской помощи, но и о стабильности, которая позволяет людям чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне. Ведь каждый раз приезд медиков означает, что ты не один на один со своей бедой. И именно поэтому национальная сеть АЗК будет усиливать волонтеров-медиков, пока в этом потребуется.