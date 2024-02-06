Более 140 оккупантов и 44 танка. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю
Силы обороны Украины с использованием дронов уничтожили за неделю уничтожили 44 танка и не менее 141 оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как рассказал Федоров, на фронте сейчас работают 67 ударных рот беспилотников, воюющих только дронами.
За прошедшую неделю они поразили:
- 44 танка;
- 74 боевые бронированные машины;
- 14 складов с боекомплектами и топливом.
Кроме этого с помощью дронов был уничтожен 141 оккупант.
"Беспилотники меняют ситуацию на поле боя, уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных. Дронов будет больше", - пишет Федоров.
Миллион FPV-дронов для ВСУ
Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.
Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.
Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.