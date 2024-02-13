ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 1200 ударов по артиллерии. РФ усилила интенсивность боевых действий на Таврическом направлении

Вторник 13 февраля 2024 15:50
UA EN RU
Более 1200 ударов по артиллерии. РФ усилила интенсивность боевых действий на Таврическом направлении Иллюстративное фото: РФ усилила интенсивность боевых действий на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На Таврическом направлении в последние недели растет интенсивность боевых действий. За последние сутки россияне совершили 1267 артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его данным, на Таврическом направлении общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Это самый большой показатель с начала года.

"Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является самым большим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - они зафиксированы 67", - пишет Тарнавский.

В то же время, украинскими военными была уничтожена или повреждена 41 единица военной техники россиян, не считая БпЛА.

В частности это:

  • 5 танков;
  • 17 боевых бронемашин;
  • 8 артсистем;
  • 10 автомобилей;
  • одна единица специальной техники.

Также украинские силы ликвидировали состав боеприпасов и еще один важный объект противника.

"Нейтрализованы или уничтожены 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

На Авдеевском направлении удалось взять в плен десяток россиян.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.

По данным Генштаба, украинские военные отразили 35 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ возобновили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись юго-западнее Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от села Терны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО
Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи