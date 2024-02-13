Более 1200 ударов по артиллерии. РФ усилила интенсивность боевых действий на Таврическом направлении

На Таврическом направлении в последние недели растет интенсивность боевых действий. За последние сутки россияне совершили 1267 артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram .

По его данным, на Таврическом направлении общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Это самый большой показатель с начала года.

"Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является самым большим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - они зафиксированы 67", - пишет Тарнавский.

В то же время, украинскими военными была уничтожена или повреждена 41 единица военной техники россиян, не считая БпЛА.

В частности это:

5 танков;

17 боевых бронемашин;

8 артсистем;

10 автомобилей;

одна единица специальной техники.

Также украинские силы ликвидировали состав боеприпасов и еще один важный объект противника.

"Нейтрализованы или уничтожены 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

На Авдеевском направлении удалось взять в плен десяток россиян.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.

По данным Генштаба, украинские военные отразили 35 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ возобновили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись юго-западнее Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от села Терны.

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