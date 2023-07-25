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Более 11 миллионов украинцев выбирают сеть аптек "Подорожник"

Фото: более 11 миллионов украинцев выбирают сеть аптек "Подорожник" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник" в рамках своей программы лояльности расширяет возможности для клиентов. Более 11 миллионов украинцев - постоянные клиенты аптек и уже испытывают преимущества участия в программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как работает программа лояльности в "Подорожнике"

Система лояльности максимально упрощена и предусматривает легкую регистрацию по телефону. Клиенту предлагают акции, кэшбек по каждой покупке, подбирают для него персональные предложения ко Дню рождения или праздникам. Зарегистрироваться можно в чат-ботах или при покупке в аптеке.

Директор по маркетингу сети аптек "Подорожник" Вячеслав Сауц считает, что таким образом клиент понимает, что компания создает для него лучшие условия для покупки.

"Фармацевтическая сфера ответственна за заботу о здоровье, которая является наибольшей ценностью для каждого. Мы в Подорожнике это хорошо понимаем и работаем для людей", – сказал Вячеслав Сауц.

Почему следует использовать возможности программы

Сеть аптек "Подорожник" работает в критически важной сфере здравоохранения. Именно это побуждает давать клиентам больше и заботиться о них.

"Благодаря программе лояльности мы можем также напомнить о приеме и покупке лекарства, которое клиент принимает постоянно. Это возможность дать именно то, что нужно и спросить, хорошо ли мы это сделали. Кроме того, клиент может видеть историю покупок и использовать бонусы, когда захочет. Мы даем ему выбор и не управляем желаниями", – рассказал Вячеслав Сауц.

По его словам, для клиентов Подорожника работает чат-бот в Viber и Telegram. Это обеспечивает удобство, ведь можно заказать лекарство онлайн и забрать в ближайшей аптеке. Также доступны консультации по фармацевту, который предоставляет фармопику.

Только клиенты лучше знают, что им нужно

Аптеки "Подорожник" пополняют ассортимент новыми товарами в соответствии с запросами своих клиентов. В компании убеждены: люди лучше знают, что им нужно. "Подорожнику" важно не только выполнять эти запросы, но и превышать их. Таким образом, ассортимент сети насчитывает более 25 000 товаров. Кроме лекарств, есть средства по уходу, поддержанию и укреплению иммунитета, натуральная косметика.

По словам Сауца, программа лояльности, как и все в "Подорожнике", растет динамично. Компания меняется для своих клиентов, тестирует новые удобства для них и усовершенствуется.

"Именно это создает доверие между нами и нашими клиентами, что важно для сообщества. Мы ведь гибкие, признаем ошибки и готовы к диалогу, чтобы их исправлять. Ведь есть сервис, который приближен к идеалу и именно над этим мы работаем", – сказал директор по маркетингу "Подорожника".

Компания планирует развивать программу лояльности, чтобы каждый второй украинец имел доступ к качественным лекарствам уже к концу 2023 года. Сообщество клиентов "Подорожника" растет и фармопику чувствует большее количество людей. Ответственность за здоровье – это основа будущего.

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