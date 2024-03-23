Более 1000 оккупантов, 75 дронов и почти 40 ракет. Новые потери РФ в сутки

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг активно пытается наступать на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В частности, по данным Института изучения войны, российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области.

ВСУ пытаются удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области, включая Крынки и в районе Антоновского моста. Позиционные бои идут на большинстве направлений.

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