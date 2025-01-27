Более 100 миллиардов: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто в 2024 году

Отмечается, что около половины этой суммы собрали авто пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota - 18,3 млрд гривен. Второй результат у BMW - 16 млрд гривен. На третьем месте Mercedes-Benz с результатом в 9,7 млрд гривен. На автомобили марки Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд гривен. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault с результатом в 6,4 млрд гривен.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали Audi, Skoda, Lexus, Land Rover и Porsche.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами - низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания по сравнению с машинами с ДВС.