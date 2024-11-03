Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 27 октября по 3 ноября (Getty Images)

За неделю, с 27 октября по 3 ноября, россияне потеряли в войне 10050 военных. Также оккупанты лишились 1550 единиц вооружения и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 27 октября по 3 ноября потери противника составили около 10050 человек личного состава", - рассказал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 69 танков;

168 боевых бронированных машин;

265 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

10 установок ПВО;

600 единиц автотехники;

42 единицы спецтехники. Кроме этого, нашими защитниками уничтожены четыре вражеских ракеты и 388 дронов.