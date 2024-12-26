Более 10 млрд гривен: украинцы начали тратить значительно больше средств на новые авто

Интересно, что около половины этой суммы собрали авто пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota - 1,631 млрд грн. Второй результат у BMW - 1,052 млрд грн. На третьем месте Volkswagen - 945 млн грн. На модели Audi украинцы потратили 853 млн грн. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Mercedes-Benz с результатом в 731 млн грн.

В общем, в ТОП-10 марок новых авто, на которые больше всего тратили украинцы также попали Skoda, Lexus, Renault, Land Rover и Porsche. Всего же с начала года в Украине было реализовано новых легковых авто на сумму 114,5 млрд гривен, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.