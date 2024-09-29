Больше 10 КАБов, разрушения в трех районах и раненые. Что известно об ударе РФ по Запорожью

Угроза авиации и взрывы в Запорожье

Около 5:17 в части регионов Украины, в том числе в Запорожской области, была объявлена ​​тревога. Военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.

Уже около 5:36 в Запорожье прогремели взрывы. Взрывы прогремели и в Запорожской области.

Удары КАБами по Запорожью: раненые и люди под завалами

Уже около 7:00 стало известно, что оккупанты атакуют Запорожье. На местах попаданий начались пожары, частично были разрушены многоэтажка и частные дома, начались пожары.

"Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия обстрела Запорожья 29 сентября (t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/gu_dsns_zp)

Он также отметил, что российские войска нанесли по Запорожью более 10 ударов, а под завалами могут быть люди.

На данный момент в Запорожье известно о четырех раненых, один человек спасен.

"Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина", - рассказали в ГСЧС.

Разрушения в трех районах, шесть раненых, изменено движение поездов

По последним данным, одна женщина находится под завалами и известно о шести раненых, двое из которых госпитализированы. Всего оккупанты применили по Запорожью более 10 авиабомб, разрушения зафиксированы в трех районах.

"В трех районах Запорожья есть разрушения - Шевченковский, Коммунарский, Александровский. Сейчас известно об одном разрушенном многоэтажном доме и минимум 15 частных", - рассказал Федоров о последствиях атаки.

Также, по данным ОВА, из-за массированной атаки изменено движение поездов на станциях Запорожья.

Женщину достали из-под завалов, она жива

После 9:00 из-под завалов в Запорожье спасли женщину, которую все это время искали.

"Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу. Медики оказывают все необходимую помощь", - рассказал Федоров.

Что касается состояния шести пострадавших, то, по данным главы ОВА, двое из шести мужчины, все остальные - женщины. В больнице двое - один человек в тяжелом состоянии, второй - в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

Кроме того, в Нацполиции Украины уточнили количество авиабомб, которые оккупанты сбросили на Запорожье.

"По предварительной информации, россияне 13 раз уготовили (предварительно - КАБами) по территории областного центра", - рассказали правоохранители.

Последствия обстрела Запорожья 29 сентября (Запорожская ОВА, Нацполиция)