Более 1 млрд грн на поддержку людей: Philip Morris в Украине возглавила рейтинг работодателей

Филип Моррис - лидер топа-50 работодателей Украины

Результаты рейтинга объявили во время мероприятия "Бизнес и новые вызовы", которое объединило представителей ведущих украинских и международных компаний для разговора о том, как бизнес адаптируется к новой реальности.

"У нас сегодня будет награждение 50 лучших работодателей в стране. И первая компания, набравшая больше всего баллов по результатам опросов, анкетирования и обширного исследования, - это Филипп Моррис", - отметил главный редактор NV Виталий Сыч.

Как Philip Morris выбирает людей и развивает команды

Во время мероприятия генеральный директор Philip Morris в Украине Артем Коник присоединился к публичному интервью об управлении командами, трансформации бизнеса и новых вызовах для работодателей.

"Мы не работаем ради рейтингов, но получить такое признание действительно приятно", - отметил Артем Коник.

По его словам, сильное предложение работодателя для Philip Morris сегодня держится на нескольких составляющих:

вознаграждении, которое отвечает высоким требованиям к людям;

возможностям реализации и развития;

а также поддержке в сложные моменты.

Сотрудники компании работают с масштабными проектами, большими бюджетами и высоким уровнем ответственности, имеют карьерные возможности как в Украине, так и в международной организации.

В то же время, несмотря на масштаб Philip Morris, в новых направлениях команды часто работают по принципу стартапа: создают процессы с нуля, тестируют новые подходы и пространство для собственных решений и влияния на результат.

Читайте также: "Филипп Моррис" подвела итоги полугодия: уплата налогов выросла до 31,7 млрд гривен

В подборе людей компания также ориентируется на конкретный набор качеств.

По словам Артема Коника, для Philip Morris ключевые три характеристики: нацеленность на результат, готовность действовать и способность быстро учиться. Именно такие качества особенно важны в условиях постоянной трансформации бизнеса, запуска новых направлений и необходимости быстро адаптироваться к изменениям.

Поддержка работников во время войны

Отдельный фокус компания делает на поддержке сотрудников в условиях войны.

"С начала полномасштабной войны мы поддерживаем людей настолько, насколько можем: эвакуация, помощь с арендой жилья, финансовая и психологическая поддержка, обучение и тренинги, закупка зарядных станций, workation", - отметил Артем Коник.

Кроме того, компания направила помощь на подготовку к зиме.

"Недавно, реагируя на нынешние вызовы, мы дополнительно выплатили существенную сумму на помощь сотрудникам в подготовке к зиме. Люди смогут сами приобрести то, что нужно именно им, в зависимости от условий, в которых они живут. Это помогает уменьшить хотя бы часть ежедневных тревог и дать людям больше уверенности, что они могут рассчитывать на компанию", - рассказал генеральный директор Philip Morris в Украине.

За время полномасштабной войны Philip Morris направила более 1 млрд грн на поддержку сотрудников и партнеров - от эвакуации и материальной помощи до психологической поддержки и подготовки команд к блекаутам.

После приостановки работы Харьковской фабрики, компания в течение 18 месяцев продолжала выплачивать работникам полную заработную плату.

В 2024 году Philip Morris открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов США.

Экосистема благосостояния и профессиональное развитие

В компании также создали комплексную экосистему благосостояния сотрудников, которая охватывает всестороннюю поддержку.

Работники имеют доступ к консультациям психотерапевтов, финансовым и юридическим специалистам, онлайн-платформе PLESO и программе HealthyMe для поддержания здоровья и прохождения чекапов.

Отдельное направление - профессиональное развитие. Только в прошлом году Philip Morris инвестировала более 9,8 млн грн в обучение и тренинги сотрудников.

Читайте также: В Philip Morris объяснили, как цифровые технологии трансформируют компанию

В то же время, трансформация бизнеса ставит перед командами новые требования: компания развивает новые категории продуктов, цифровизирует процессы, а сотрудникам нужно постоянно учиться и адаптироваться к изменениям.

Philip Morris подчеркивают, что высокие ожидания от людей должны сопровождаться соответствующими условиями для работы, развития и восстановления.