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Более 1,4 млрд грн получили клиенты ARX и ARX Life в 2023 году

 

В течение 2023 года компании ARX и ARX Life выплатили клиентам 1,4 млрд грн, что на 33% больше, чем в прошлом году. На сегодня это новый рекорд компании.

В этом году ARX отмечает 30-летие своей деятельности. Мы с уверенностью можем утверждать, что при любых обстоятельствах производили страховые выплаты. С первого дня полномасштабного вторжения компания успешно работает и выполняет свои обязанности, поддерживая клиентов.


ARX стабильно входит в ТОП-3 по выплатам (данные журнала Isurance Top). Каждый день компания в среднем платит клиентам 5 млн грн.

Своевременные страховые выплаты являются показателем финансовой устойчивости компании, поскольку они отражают способность компании эффективно управлять рисками и выполнять обязательства перед страхователями.

Одним из самых успешных направлений деятельности является КАСКО, компания уже 13 лет – лидер в этом сегменте. Выплаты КАСКО в 2023 году составили 837 млн. грн., что на 20% больше, чем в 2022 году.

Это лучший показатель украинского страхового рынка: выплаты ARX в сегменте КАСКО являются самыми высокими за 2023 год по сравнению с другими страховщиками.

Также ключевыми направлениями страховых выплат являются:

     • ОСАГО – 117 млн грн (+42% к 2022 году).
     • ДМС – 265 млн грн (+50% к 2022 году)
     • Страхование имущества – 57 млн грн (+17% к 2022 году)
     • Страхование жизни – 69 млн грн (+37% к 2022)

Компания не только вовремя платит возмещение, но и делает это максимально удобным для клиента способом. В большинстве случаев документы можно подать удаленно.

Договоры страхования также можно приобретать дистанционно на сайте или с помощью современного страхового приложения MyARX. В приложении можно видеть и контролировать свои договоры страхования, следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Для большего удобства процесс урегулирования может осуществляться удаленно, даже из-за границы. Все, что нужно клиенту – сделать звонок, написать в чате с помощью популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX, и сотрудники компании помогут клиентам 24/7
 
За 30 лет работы ARX неоднократно подтверждала высокий уровень профессионализма и эффективность управления страховым портфелем. Стабильные выплаты являются фундаментом надежности для клиентов, доверие которых компания очень ценит.

  Продолжаем быть рядом. ARX с тобой!

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