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Месть за бессилие. У Зеленского объяснили причины вражеских обстрелов инфраструктуры

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Воскресенье 20 ноября 2022 16:13
Месть за бессилие. У Зеленского объяснили причины вражеских обстрелов инфраструктуры Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты разрушают украинскую инфраструктуру, поскольку чувствуют свое бессилие. Они хотят навредить украинцам из мести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

""Российская логика"… Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украину им не овладеть. А потому они пытаются навредить из мести за свое бессилие", - написал он.

Подоляк отметил, что в свое время к россиянам придет еще одно осознание. Они поймут, что должны будут возмещать ущерб, причиненный Украине, путем репараций.

Напомним, что 15 ноября россияне совершили самую массированную ракетную атаку на украинские энергообъекты. Они выпустили 96 крылатых ракет по украинским городам, из которых 75 удалось сбить.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что новых массированных ударов от оккупантов можно ожидать когда угодно, поскольку Россия хочет оставить Украину в блекауте.

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