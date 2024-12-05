В Помпеях презентовали украиноязычную версию аудиогида MyPompeii

2 декабря в актовом зале Археологического парка Помпей состоялось мероприятие под названием "Ощути Помпеи на украинском". В ходе события была представлена украиноязычная версия мобильного приложения MyPompeii, которое станет незаменимым помощником для посетителей из Украины.

На презентации выступила первая леди Украины Елена Зеленская, которая подчеркнула уникальность Помпей:

"В мире много памятников, которые стоит увидеть. Но Помпеи - действительно особенное место. Это памятник целому городу, цивилизации, которую уничтожила страшная катастрофа. Пока сохраняется память - и города, и люди продолжают жить. Поэтому этот аудиогид для нас особенно ценен".

Украиноязычная версия MyPompeii стала уже 94-й в проекте, направленном на популяризацию культурного наследия на разных языках мира.

Значение для украинской общины

Запуск приложения стал важным шагом в усилении присутствия украинской культуры за рубежом. В Италии проживает около 400 тысяч украинцев, из них более 100 тысяч - в регионе Кампания и городе Неаполь. Ежедневно Помпеи посещают около 30 украинских туристов, что свидетельствует о высоком интересе к историческому наследию этого места.

"Помпеи являются частью мирового наследия ЮНЕСКО. Они напоминают нам о силе культуры и истории, а также об их хрупкости. Пусть этот проект станет не только окном в древний мир Помпей, но и напоминанием о важности защиты и сохранения культурного наследия", - отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Новый шаг к интеграции

"Добро пожаловать в Помпеи - город, который прекрасно сохранился даже спустя 2000 лет после извержения Везувия. Благодаря украиноязычному приложению все посетители смогут лучше понять историю этого места". - подчеркнул директор Археологического парка Габриэль Дзуккритель.

Проект был реализован благодаря сотрудничеству Генерального консульства Украины в Неаполе и Археологического парка Помпей.