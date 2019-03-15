Помпео: США вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду

США ввели санкції через те, що суд розслідує дії США і їх союзників

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте США, сообщает Fox News.

Помпео заявил, США ввели санкции из-за того, что суд расследует действия США и их союзников.

"Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования", - заявил он.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы применить санкции к Международному уголовному суду в Гааге, если он будет проводить расследования против американских войск в Афганистане. Болтон также объявил, что Соединенные Штаты закроют офис представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке - это решение связано с Международным уголовным судом, который, по его словам, подталкивает палестинцев расследовать против Израиля.

Ранее сообщалось, что США пригрозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования. Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отнять у суда право преследовать граждан США и союзных государств.