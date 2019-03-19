Помпео вважає можливим прогрес на переговорах з КНДР з денуклеаризації

За його словами, на переговорах з лідером КНДР Кім Чен Ином вдалося досягти певного прогресу

Держсекретар США Майкл Помпео вважає можливим досягнення прогресу на переговорах з КНДР з питань денуклеаризації Корейського півострова. Про це він заявив у вівторок в інтерв'ю радіостанції KFDI.

За його словами, на переговорах з лідером КНДР Кім Чен Ином вдалося досягти певного прогресу, хоча і не такого значного, як того "бажали в світі і як сподівалися США".

"Я переконаний, що досягнення прогресу можливо. Я переконаний в тому, що голова Кім хоче просуватися в цьому напрямку. Ми повинні продовжувати роботу і вести переговори з тим, щоб домогтися такого результату для всього світу", - заявив він.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей заявила, що Північна Корея розглядає можливість припинення ядерних переговорів з США, якщо Вашингтон не піде на поступки.

Раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Трамп готовий до продовження діалогу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

До цього повідомлялося, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провалу саміту в Ханої. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів обох країн демонтувати об'єкт повністю.