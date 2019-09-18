Помпео провів переговори з Пристайко

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок провів розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Наголошується, що Помпео привітав главу МЗС України з нещодавнім призначенням на цей пост. Помпео знову підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну, оскільки вона просуває важливі реформи по боротьбі з корупцією, зміцненню верховенства закону і створенню економічного середовища, що сприяє конкуренції та інвестиціям.

Також держсекретар підкреслив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США.

Раніше Майк Помпео висловив сподівання, що зміна керівництва в Україні буде сприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

"Ми активно намагаємося знайти вірний набір рішень. Сподіваємося, це можна розв'язати. Ми дійсно сподіваємося, що нове керівництво в Україні надасть новий імпульс нормандскому формату", - заявив дипломат.

Нагадаємо, 23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до США для участі в Генасамблеї ООН. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.