Помпео закликав посилити санкції проти Ірану

США заявляють, що Іран порушує приписи Радбезу ООН

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

По его словам, что этот шаг нужно предпринять, чтобы бороться с ракетной программой Тегерана.

"Последний запуск ракеты Ираном вновь доказывает, что Иран не делает ничего для остановки ракетной программы", - заявил Помпео.

Он также считает, что Тегеран игнорирует предписания Совета Безопасности ООН и расширяет свои возможности в части баллистических ракет.

"Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения чтобы сдержать ракетную программу Ирана", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия 1000 км. Генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что это ответ на действия США и ЕС, которые ввели против Ирана санкции.