ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео відхилив вимогу КНДР про його заміну на переговорах про денуклеаризацію

Новини » Політика    20.04.2019 - 18:35
Помпео відхилив вимогу КНДР про його заміну на переговорах про денуклеаризацію
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео і спецпосланець США у Північній Кореї Стівен Біган будуть працювати у цьому напрямку й надалі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео відхилив вимогу Північної Кореї про його заміну на переговорах по денуклеризації КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Держсекретар зазначив, що він і спецпосланець США у Північній Кореї Стівен Біган будуть працювати в цьому напрямку і далі.

"Нічого не змінилося, ми продовжуємо працювати. Я все ще керую командою", - заявив Помпео.

Він також додав, що США "буде продовжувати чинити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від усього свого зброї масового знищення балістичних ракет".

Нагадаємо, 18 квітня, влада Північної Кореї заявила, що не хочуть бачити держсекретаря Сполучених Шатов Майка Помпео в якості представника на переговорах.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося добитися хороших результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР "з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів".

Після публікації доповіді Мюллера підтримка Трампа знизилася, - опитування Трамп стане першим гостем нового японського імператора
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРпереговориракетаМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся