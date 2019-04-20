Помпео відхилив вимогу КНДР про його заміну на переговорах про денуклеаризацію

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео і спецпосланець США у Північній Кореї Стівен Біган будуть працювати у цьому напрямку й надалі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео відхилив вимогу Північної Кореї про його заміну на переговорах по денуклеризації КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Держсекретар зазначив, що він і спецпосланець США у Північній Кореї Стівен Біган будуть працювати в цьому напрямку і далі.

"Нічого не змінилося, ми продовжуємо працювати. Я все ще керую командою", - заявив Помпео.

Він також додав, що США "буде продовжувати чинити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від усього свого зброї масового знищення балістичних ракет".

Нагадаємо, 18 квітня, влада Північної Кореї заявила, що не хочуть бачити держсекретаря Сполучених Шатов Майка Помпео в якості представника на переговорах.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося добитися хороших результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР "з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів".