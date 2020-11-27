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Помпео назвав найяскравішу подію на посаді держсекретаря США

Автор: Артур Родивилов

Американський держсекретар Майкл Помпео вважає самим незабутнім моментом за час перебування на цій посаді повернення в США трьох співгромадян. Вони перебували в ув'язненні в КНДР.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Йдеться про трьох американців корейського походження, які були засуджені у КНДР за звинуваченнями у шпигунстві і у ворожих діях.

"У мене поки не було часу подумати про це. Думаю, якби мені потрібно було дати відповідь швидко, то повернення з Пхеньяну з трьома американцями, поїздка з ними додому з Азії, возз'єднання їх з сім'ями - це було щось", - додав він.

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Помпео в травні 2018 року доставив їх на батьківщину. Літак з ними прибув з Пхеньяну на авіабазу ВПС США Ендрюс, розташовану в штаті Меріленд поблизу Вашингтона.

На авіабазі американців зустрічали президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія, які прилетіли з Білого дому на вертольоті, а також віце-президент Майкл Пенс.

Помпео зазначив, що поки ще не вирішив, чим буде займатися після того, як піде з посади держсекретаря.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв залишити свою посаду, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що виборці "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що незабаром відбудеться плавна передача влади другої адміністрації Дональда Трампа. Водночас він зазначив, що голоси ще рахують.

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