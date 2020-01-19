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Помпео і глава МЗС Туреччини обговорили процес мирного врегулювання ситуації в Лівії

Новини » Політика     19.01.2020 - 15:18
Помпео і глава МЗС Туреччини обговорили процес мирного врегулювання ситуації в Лівії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео і Чавушлогу погодились про необхідність офіційного припинення вогню і надійних механізмів контролю

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео і глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили процес мирного врегулювання ситуації в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Помпео у Twitter.

За його словами, він і Чавушлогу погодились про необхідність офіційного припинення вогню і надійних механізмів контролю.

"Сьогодні в Берліні ми з турецьким міністром закордонних справ Мевлютом Чавушлогу обговорили мирний процес в Лівії. Ми погодилися один з одним про необхідність офіційного припинення вогню і надійних механізмів контролю", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що сподівається на закріплення режиму припинення вогню в Лівії після Берлінської конференції. Ердоган підкреслив, що Туреччина очікує досягнення політичного вирішення конфлікту в Лівії.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив участь голови визнаного міжнародним співтовариством Уряду національної згоди Фаїза Сараджа і командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара у Берлінській конференції з Лівії.

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