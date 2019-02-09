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Помпео доповів Конгресу про хід розслідування вбивства Хашкаджи

Новини » Політика    09.02.2019 - 08:29
Помпео доповів Конгресу про хід розслідування вбивства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Таким чином Держдеп виконав рішення сенату США

Представник Державного департаменту США заявив, що Держсекретар США Майк Помпео надав Конгресу свіжу інформацію про обставини вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що Сенат США надав адміністрації президента строк до 8 лютого для підготовки доповіді про те, хто повинен понести відповідальність за смерть журналіста Хашкаджи і чи повинні США ввести санкції проти осіб або групи людей, які причетні до цього злочину. Однак помічники сенаторів повідомили, що ще в п'ятницю вдень доповідь не була отримана.

Представник Білого дому заявив, що Держдепартамент постійного повідомляє Конгресу про обставини розслідування вбивства журналіста. Також він зазначив, що США вже ввели санкції проти низки громадян Саудівської Аравії.

"Ми будемо продовжувати проводити консультації з Конгресом і працювати над залученням до відповідальності винних у вбивстві Джамаля Хашкаджи", - заявив представник відомства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджи. Прес-секретар глави дипломатії Євросоюзу Майя Косьянчич заявила, що позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною.

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